Аналитик предрек очередное обновление рекорда стоимости золота

Аналитик Шнейдерман: после Нового года цены на золото обновят исторический рекорд
imago stock&people/Global Look Press

В ближайшее время стоимость золота продолжит расти, на данный момент есть перспектива к колебаниям в диапазоне от $4,3 тыс. до $4,5 тыс. за тройскую унцию. После Нового года котировки в очередной раз могут перешагнуть исторический максимум, рассказал RT руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Накануне стоимость фьючерса на золото подскакивала до $4,05 тыс. за тройскую унцию, всю первую декаду текущего месяца цены колебались около $4 тыс., напомнил эксперт.

«Вполне вероятно, коррекционный период после резкого роста с августа по октябрь продлится до конца текущего года», — добавил аналитик.

По его мнению, к началу 2026 года тренд на рост стоимости драгметалла сохранится, причем цены могут в очередной раз обновить исторический максимум, перешагнув за отметку в $4380. На это повлияют сразу несколько факторов, включая смягчение денежно-кредитной политики ФРС, тарифы и дисбаланс долговых отношений на рынках США и стран ЕС, объяснил Шнейдерман.

«Крупнейшие мировые инвестиционные компании и аналитические агентства прогнозируют дальнейший рост цены на драгоценный металл», – подчеркнул он.

Напомним, в начале октября цена золота на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории превысила уровень в $4000 за тройскую унцию. А 15 октября стоимость декабрьского фьючерса на золото снова подскочила и превысила исторический максимум в размере $4200 за тройскую унцию (31 грамм).

После этого, однако, биржевые цены обрушились – как объяснял аналитик, это связано с коррекцией сильно подскочивших показателей. Он подчеркивал, что, несмотря на снижение, в перспективе для этого драгметалла открыт путь к новым максимальным историческим рекордам.

Ранее россиянам объяснили разницу между открытием золотого вклада и покупкой драгметалла.

