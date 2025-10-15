На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Цена золота побила рекорд

Comex: цена тройской унции золота выросла до рекордных $4202,4
Стоимость декабрьского фьючерса на золото превысила исторический максимум в размере $4200 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

К 4:12 по мск цена унции поднялась до $4202,4 за тройскую унцию, что означает рост на 0,64%. Уже к 4:17 по мск стоимость золота замедлила рост до $4199,8 за унцию.

До этого стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум, достигнув $4150. К 2:36 по московскому времени цена на золото достигла $4150 за тройскую унцию, продемонстрировав рост в 1,97%. Однако по состоянию на 2:59 мск темпы роста несколько замедлились, и стоимость драгоценного металла составила $4146,5 за унцию (+ 1,88%).

Рост цен на золото связывают с ухудшением геополитической обстановки и жесткой политикой ФРС.

Предполагается, что золото дорожает из-за торговой войны между США и Китаем и ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее замминистра финансов РФ связал спрос на золото с устареванием доллара.

