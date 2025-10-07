Стоимость золота обновила исторический максимум второй раз за сутки

Цена золота на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории превысила уровень в $4000 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Comex.

В ходе утренних торгов стоимость декабрьского фьючерса на золото достигла $4000,1 за унцию, продемонстрировав рост на 0,35%. Однако к 03:54 мск цена скорректировалась до $3987,4 за унцию, сохраняя околорекордные значения.

Предыдущий максимум был установлен 6 октября. Тогда стоимость золота превысила отметку в $3949 за тройскую унцию.

11 сентября эксперты заявили, что к концу текущего года цена золота может превысить $4 тысячи за унцию из-за ухудшения геополитической обстановки и жесткой политики ФРС.

Специалисты отмечали, что золото может подорожать в случае торговой войны между США и Китаем и усугубления конфликта на Ближнем Востоке. При таком развитии событий инфляция в США вырастет, и ФРС придется проводить ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы поддержать ставку на высоком уровне.

