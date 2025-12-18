На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России начнут блокировать сайты с онлайн-продажами табачной продукции

Госдума приняла закон о блокировке сайтов с онлайн-продажами табачной продукции
Максим Блинов/РИА Новости

Депутаты Государственной думы в ходе пленарного заседания приняли во втором и третьем чтениях законопроект о блокировке сайтов с онлайн-продажей табачной и никотинсодержащей продукции. Трансляция проводилась на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, изменения предлагается внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Закон предусматривает блокировку сайтов, на которых размещены предложения об онлайн-продаже табака, без суда. Также такие порталы будут вноситься в реестр сайтов с информацией, которую запрещено распространять на территории России.

Помимо этого, в рамках законопроекта предлагается обязать владельцев сайтов отслеживать появление предложений о продаже табачной и никотинсодержащей продукции на их интернет-ресурсах.

Кроме того, депутаты Госдумы приняли законопроект, который в том числе закрепляет возможность подтверждения возраста через мессенджер Max при покупке алкоголя, табака, энергетиков и других товаров с возрастными ограничениями.

Ранее в Госдуме выступили против онлайн-продажи алкоголя по биометрии.

