В России разрешили покупку алкоголя и сигарет по Max

ГД: в РФ подтвердить возраст при покупке алкоголя и сигарет можно будет по Max

Депутаты Госдумы приняли законопроект, который в том числе закрепляет возможность подтверждения возраста через мессенджер Max при покупке алкоголя, табака, энергетиков и других товаров с возрастными ограничениями. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

До этого в Минцифры России сообщили, что намерены в 2026 году создать базу, в которой будут храниться уникальные идентификационные номера (IMEI) всех мобильных устройств россиян, сообщил замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко. По его словам, это поможет бороться с беспилотниками и снизить необходимость в отключениях интернета. Эксперт Эльдар Муртазин заявил, что создание такого реестра не угрожает персональным данным, но может привести к тому, что россиян лишат возможности переставлять сим-карту в другой телефон.

Кроме того, в Минцифры отметили, что российские банки могут начать отправлять сообщения клиентам через мессенджер Max. Подобная функция может быть запущена до конца 2025 года, но не полностью, поскольку «у Max пока нет прямого безопасного стыка с банками».

Ранее в России ввели запрет на продажу сигарет и вейпов на остановках.