В Госдуме выступили против онлайн-продажи алкоголя по биометрии

Депутат Гусев не поддержал эксперимент с продажей алкоголя и табака по биометрии
В Госдуме выступили против запуска эксперимента по онлайн-продаже алкоголя, табачной продукции и энергетиков с использованием биометрической идентификации. Об этом ТАСС сообщил первый зампред думского комитета по контролю и первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев.

По словам Гусева, большинство депутатов, участвовавших в обсуждении, высказались не только против дистанционной продажи алкоголя, табака, вейпов и энергетиков, но и против самого запуска эксперимента. Парламентарии считают, что такая практика неизбежно приведет к росту потребления этих товаров.

Он также отметил, что в России уже реализуется правительственная концепция по снижению потребления алкоголя до 2030 года, и запуск подобного эксперимента противоречит ее целям. Как уточнил депутат, резкую позицию против инициативы заняли представители Минздрава, МВД и Минпромторга, а также родительское сообщество.

Центр биометрических технологий вместе с партнерами заявил о планах запустить пилотный проект по дистанционной продаже товаров категории 18+ с применением биометрии. Также замминистра цифрового развития Олег Качанов сообщал о возможном эксперименте по продаже российского вина через маркетплейсы во втором–третьем кварталах 2026 года. На фоне этих инициатив в Госдуме прошло совещание, посвященное перспективам онлайн-реализации алкоголя и сигарет по биометрии.

Ранее стало известно, что российские школы смогут использовать биометрию для доступа на территорию.

