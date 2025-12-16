На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЦБ сообщил об увеличении средней максимальной ставки по вкладам в рублях

ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла 15,63% в декабре
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

В первой декаде декабря 2025 года средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках, аккумулирующих наибольший объем депозитов, увеличилась по сравнению с предыдущей декадой и составила 15,63% годовых. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Согласно материалам регулятора, показатель максимальной ставки по рублевым вкладам вырос на 0,01 п.п. по сравнению с третьей декадой ноября, когда она составляла 15,62%, и на 0,13 п.п. по сравнению с октябрем, когда ставка была на уровне 15,5%.

По информации Центробанка, средняя максимальная ставка служит ориентиром для рынка, и регулятор рекомендует банкам привлекать средства населения под ставку, не превышающую этот ориентир более чем на два процентных пункта.

До этого главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев прогнозировал, что средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках снизится до 15% в январе 2026 года. По его словам, 19 декабря Банк России может снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,0%. Одновременно регулятор может сохранить нейтральный сигнал, указав, что денежно-кредитная политика продолжит смягчаться в 2026 году.

Ранее стало известно, сколько можно заработать на среднем вкладе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами