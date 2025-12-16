ЦБ сообщил об увеличении средней максимальной ставки по вкладам в рублях

В первой декаде декабря 2025 года средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках, аккумулирующих наибольший объем депозитов, увеличилась по сравнению с предыдущей декадой и составила 15,63% годовых. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Согласно материалам регулятора, показатель максимальной ставки по рублевым вкладам вырос на 0,01 п.п. по сравнению с третьей декадой ноября, когда она составляла 15,62%, и на 0,13 п.п. по сравнению с октябрем, когда ставка была на уровне 15,5%.

По информации Центробанка, средняя максимальная ставка служит ориентиром для рынка, и регулятор рекомендует банкам привлекать средства населения под ставку, не превышающую этот ориентир более чем на два процентных пункта.

До этого главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев прогнозировал, что средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках снизится до 15% в январе 2026 года. По его словам, 19 декабря Банк России может снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,0%. Одновременно регулятор может сохранить нейтральный сигнал, указав, что денежно-кредитная политика продолжит смягчаться в 2026 году.

