Эксперт призвал россиян внимательно относиться к рекламе новогодних вкладов

Новогодние вклады с повышенной процентной ставкой могут быть не столь выгодны для клиентов, как это может показаться на первый взгляд. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.

Он подчеркнул, что к концу года банкам требуется дополнительная ликвидность, особенно на коротких сроках. Именно поэтому кредитные организации устраивают новогодние акции, с помощью которых они завлекают клиентов. Но, как правило, выгода составляет не более 0,5-1% к стандартной ставке. Все, что выше, требует выполнения дополнительных условий или же является разовыми маркетинговыми предложениями на небольшой срок.

Так, предложения банков по ставке существенно выше ключевой могут содержать определенный подвох для потребителя. Скорее всего клиентам будет предлагаться комбинированный продукт, который включает в себя связку с инструментами фондового или страхового рынка.

Эксперт призвал россиян прежде, чем заключать договор, понять, не содержатся ли в нем условия, которые трансформируют стандартный банковский вклад в нечто иное.

25 ноября сообщалось, что в топ-20 крупнейших российских банков выросли средние ставки по вкладам почти для всех сроков.

Ранее стало известно, сколько можно заработать на среднем вкладе.