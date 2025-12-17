На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США оценили возможность финансирования стран ЕС на фоне «истерии» из-за России

Журналист Фази: страны ЕС не получат финансирование под предлогом угрозы от РФ
Reuters

Европейские страны не добьются финансовой помощи от других стран Евросоюза, используя в качестве предлога мнимую угрозу со стороны России. Об этом заявил американский журналист Томас Фази на своей странице в социальной сети X.

«Параноидальные и одержимые войной восточные государства ЕС, доведшие себя до банкротства из-за иррациональной русофобии, теперь просят другие страны оплатить их счета», — заявил он.

По мнению журналиста, этого не произойдет.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейские политики ошибаются, утверждая, что Россия является для Евросоюза главной угрозой. По его словам, на самом деле угроза исходит от их внутренних проблем.

16 декабря Politico со ссылкой на представителей правительств европейских стран писало, что граничащие с Россией европейские страны хотят, чтобы Евросоюз выделил им деньги. По словам одного из источников издания, лидеры восьми стран, граничащих с российской стороной, воспользуются саммитом в Хельсинки, чтобы добиться выделения средств на оборону в следующем долгосрочном бюджете объединения.

Ранее экономист объяснил, что ждет Европу после конфискации российских активов.

