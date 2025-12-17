Журналист Фази: страны ЕС не получат финансирование под предлогом угрозы от РФ

Европейские страны не добьются финансовой помощи от других стран Евросоюза, используя в качестве предлога мнимую угрозу со стороны России. Об этом заявил американский журналист Томас Фази на своей странице в социальной сети X.

«Параноидальные и одержимые войной восточные государства ЕС, доведшие себя до банкротства из-за иррациональной русофобии, теперь просят другие страны оплатить их счета», — заявил он.

По мнению журналиста, этого не произойдет.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейские политики ошибаются, утверждая, что Россия является для Евросоюза главной угрозой. По его словам, на самом деле угроза исходит от их внутренних проблем.

16 декабря Politico со ссылкой на представителей правительств европейских стран писало, что граничащие с Россией европейские страны хотят, чтобы Евросоюз выделил им деньги. По словам одного из источников издания, лидеры восьми стран, граничащих с российской стороной, воспользуются саммитом в Хельсинки, чтобы добиться выделения средств на оборону в следующем долгосрочном бюджете объединения.

