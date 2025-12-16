На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экономист объяснил, что ждет Европу после конфискации российских активов

Экономист Рожанковский: конфискация активов ЕС лишит Европу денег
true
true
true
close
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Tsargrad.tv выяснил у экспертов, какие последствия ждут Европу после конфискации российских активов. Во-первых, Москва может конфисковать активы Европейского союза (ЕС) на своей территории, объем которых не уступает объему замороженных резервов РФ.

Во-вторых, посыплются судебные иски, причем в суд может обратиться как сама Москва, так и европейские компании, лишившиеся своего имущества в России.

В-третьих, европейская финансовая система утратит доверие всего мира, что нанесет ей колоссальный ущерб.

«Экспроприация есть экспроприация. Соответственно, из Европы потекут мощные потоки денег в другие юрисдикции. А европейская юрисдикция станет токсичной», — отметил в беседе с изданием экономист Владимир Рожанковский.

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия будет отстаивать в суде свою позицию по активам России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами