Экономист объяснил, что ждет Европу после конфискации российских активов

Tsargrad.tv выяснил у экспертов, какие последствия ждут Европу после конфискации российских активов. Во-первых, Москва может конфисковать активы Европейского союза (ЕС) на своей территории, объем которых не уступает объему замороженных резервов РФ.

Во-вторых, посыплются судебные иски, причем в суд может обратиться как сама Москва, так и европейские компании, лишившиеся своего имущества в России.

В-третьих, европейская финансовая система утратит доверие всего мира, что нанесет ей колоссальный ущерб.

«Экспроприация есть экспроприация. Соответственно, из Европы потекут мощные потоки денег в другие юрисдикции. А европейская юрисдикция станет токсичной», — отметил в беседе с изданием экономист Владимир Рожанковский.

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия будет отстаивать в суде свою позицию по активам России.