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Вэнс заявил об ошибочном мнении политиков ЕС касаемо угрозы со стороны РФ

Вэнс: Европа ошибается, называя РФ своей главной угрозой
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Leah Millis/Reuters

Европейские политики ошибаются, утверждая, что Россия является для Евросоюза (ЕС) главной угрозой. На самом деле угроза исходит от их внутренних проблем, заявил в интервью телеканалу Newsmax вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Надо признать: главная угроза Европе — не Китай и не Россия. Главная угроза — ее внутренние проблемы: миграционная политика, разрушающая культурную основу Европы, экономическая политика, снижающая конкурентоспособность», — сказал он.

Лидеры ЕС заявляют, что Россия — это главная угроза в мире. Но при этом покупают российский газ на миллиарды и тратят на оборону 1 процент ВВП, тогда как США тратят 3-4%, указал Вэнс.

4 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения Евросоюза на сумму в €800 млрд. ЕК также намерена привлечь €150 млрд в виде кредитов на производство средств противовоздушной обороны стран ЕС и оружия для Украины.

Британский аналитик Александр Меркурис считает, что этот план провалится. По его словам, выделенные деньги пойдут не на оборону, а на различные проекты и погашение долгов, и в результате сложится такая же ситуация, как с фондом восстановления после пандемии коронавируса, когда финансирование шло не на планируемые цели.

Ранее журналист Чей Боуз назвал «русофренией» подготовку Европы к предполагаемой войне с РФ.

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