В Госдуме призвали смягчить условия получения кредитных каникул

В России нужно расширить условия для получения кредитных каникул, чтобы они должны стать доступнее не только по критериям получения, но и по размеру займа. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Он отметил, что сейчас механизм кредитных каникул действует для бойцов СВО, а с 1 октября закон распространился на самозанятых и малый бизнес. Для остальных россиян воспользоваться отсрочкой можно только при чрезвычайной ситуации или серьезном снижении дохода более чем на 30%. Миронов заявил, что нужно учитывать также расходы, изменение состава семьи или ухудшение здоровья, чтобы расширить критерии «трудной жизненной ситуации».

Депутат добавил, что необходимо повысить лимиты кредитов, подпадающих под каникулы: потребительские кредиты сейчас ограничены 450 тыс. рублей, автокредиты — 1,6 млн рублей, ипотека — до 3 млн рублей. При этом, по его словам, речь идет не о прощении долга, а о временной отсрочке для заемщика.

Миронов обратил внимание, что по данным ЦБ лишь около 20% заявок на реструктуризацию долгов одобряются банками, хотя число обращений выросло более чем в два раза. Для кредитных каникул одобрение составляет от 10% до 30% заявок, что, по его мнению, свидетельствует о недостаточной эффективности механизма.

