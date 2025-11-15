Marvel продлила действие двух товарных знаков в России

Американская компания Marvel продлила срок действия прав на товарные знаки Spider-Man («Человек-паук») и X-Men («Люди Икс») в России до 2036 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспатент.

По данным агентства, товарные знаки были зарегистрированы по нескольким классам (№ 9, № 25 и № 28) международной классификации товаров и услуг, предполагая создание журналов, комиксов и рассказов, а также одежды, обуви и игрушек.

Помимо этого, компания продлила действие товарного знака с изображением Человека-паука, летящего на паутине.

Впервые заявки на регистрацию соответствующих товарных знаков от Marvel поступили в 1996 году, а уже в 1997 году они были зарегистрированы. Последний раз компания продлевала срок действия товарных знаков в январе 2016 года.

В 2022 году американская компания The Walt Disney Company, которой принадлежит Marvel, приостановила деятельность на территории России.

До этого сообщалось, что ассоциация японской анимации (AJA) зарегистрировала товарный знак в России. Telegram-канал SHOT писал, что Организация планирует заниматься не только производством и локализацией аниме в России, но и активно участвовать в аниме-фестивалях и других тематических мероприятиях.

