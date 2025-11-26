На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минюсте заявили о подготовке к возможному изъятию активов России

Чуйченко: в РФ разработаны предложения в ответ на изъятие ее активов Западом
Максим Блинов/РИА «Новости»

В России разработали предложения ответа на возможное изъятие финансовых активов страны Западом. Об этом заявил в интервью ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

По его словам, эти предложения уже представлены руководству РФ.

Чуйченко подчеркнул, что планируемое недружественными государствами изъятие суверенных активов РФ является грубым нарушением фундаментальных норм международного права.

В случае изъятия активов Западу придется компенсировать ущерб, причиненный нарушением прав России на ее имущество, добавил министр.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

23 ноября США и Украина провели в швейцарском Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. При этом он отметил, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЕС заявили, что идея кредита Украине за счет активов РФ может рухнуть из-за плана США.

Санкции против России
