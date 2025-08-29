На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп прекратил многомиллионные взносы в ООН

РИА Новости: Трамп прекратил взносы в ООН на $521 млн
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп прекратил программы иностранной помощи, в рамках которых осуществлялись взносы в ООН на $521 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на запрос Белого дома о сокращении финансирования.

Помимо этого, Трамп распорядился прекратить программы иностранной миротворческой деятельности, общая сумма которых составила около $837 млн. Одно из сокращений предполагает отказ от траты $392 млн из бюджета в $1,2 млрд. Эти средства планировалось направить на операции в Демократической Республике Конго, Центральной Африканской Республике, Непале, Сомали и Южном Судане.

В июле Сенат США одобрил план Трампа по сокращению финансирования иностранной помощи и общественного вещания на сумму более $9 млрд. По результатам голосования инициативу поддержали 51 член верхней палаты, в то время как против его принятия выступили 48 сенаторов.

В июне палата представителей конгресса США поддержала предложение вашингтонской администрации о сокращении на $9,4 млрд государственного финансирования программ иностранной помощи.

Ранее Трамп заявил о пропаже $100 млн, выделенных на помощь пострадавшим от пожаров.

