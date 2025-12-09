Высокопоставленные европейские чиновники виновны в разрушении Европы. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил американский предприниматель Илон Маск.

По мнению мультимиллиардера, комиссары Европейского союза ответственны за разрушение Европы.

8 декабря лидер крупнейшей польской оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский заявил, что в настоящее время Европейский союз тяжело болен.

6 декабря Маск в социальной сети X заявил, что Евросоюз необходимо ликвидировать. Он отметил, что бюрократия «медленно душит Европу».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев согласился с Маском в том, что Европейский союз нужно ликвидировать ради возвращения суверенитета входящим в него государствам.

Ранее Маск призвал страны ЕС покинуть блок, так как он разрушает демократию в Европе.