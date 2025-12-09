Российский туристический рынок переживает бум лакшери-патриотизма

Рынок премиального туризма внутри России переживает самый мощный рост за последние годы. По данным участников отрасли, спрос на дорогие авторские и экспедиционные туры после 2022 года увеличился вдвое, а по некоторым уникальным направлениям в десятки раз. Драйвером рынка премиального отдыха в России эксперты называют введение санкций в 2022 году.

Об этом «Газете.Ru» сообщили участники рынка.

«VIP-туристы массово переключаются с зарубежных направлений на путешествия по России и готовы платить за них миллионы рублей. С 2022 года, после принятия ряда санкций в отношении российской элиты, спрос на премиальный туризм внутри страны вырос в среднем вдвое и продолжает расти. Речь идет о турах, где средний чек на человека составляет от 500 тысяч рублей до миллиона. А цена за тур на компанию 7–10 человек достигает 15–20 млн рублей», — рассказал Перепёлкин.

По его словам, наибольший рост спроса отмечается в экзотических, труднодоступных направлениях, которые славятся уникальной красотой и богатством природы. Среди них: Плато Путорана, Камчатка, Байкал, Хабаровский край, Сибирь, Курильские острова, Монерон и Сахалин, Алтай, Сибирь, Антарктида.

Участники рынка подтверждают этот тренд.

«Санкции и ужесточение внешних ограничений действительно повысили интерес к премиальным предложениям по России. Многие обеспеченные путешественники предпочитают роскошный и познавательный отдых внутри страны, чтобы избежать сложных процедур и неопределенности при организации зарубежных поездок. Туристы стали ценить уникальные маршруты с комплексным сервисом и сопровождением профессионалов — ученых, гидов, егерей и гастрономов, что повышает престиж и глубину впечатлений от тура», — заявил Евгений Гуркин, директор по маркетингу GO&DO, одного из крупнейших туроператоров премиум и VIP-туров внутри России.

По его словам, наибольший спрос сейчас приходится на авторские туры в диапазоне от 1 млн рублей за программу.

«Самый дорогой среди наших туров по России — экспедиционный тур на полуостров Камчатка. В стоимость от 4 миллионов рублей за 7 дней входят размещение в пятизвездочных отелях, гастрономические ужины от шеф-поваров с блюдами из локальных продуктов, рыбы и дичи. Туры включают индивидуальные экскурсии с опытными гидами, а также полеты на современных вертолетах (Bell, Eurocopter) к удаленным вулканам, горячим источникам и заповедным территориям. Участники также посещают частные рыболовные базы, организуются экспедиционные пикники в уникальных природных местах, сопровождение зоологом и океанологом — все это создает атмосферу настоящей исследовательской экспедиции с премиальным уровнем сервиса», — рассказал Гуркин.

Он отметил, что отдельные туры по России сейчас достигают стоимости в 20 миллионов рублей и выше. Программы включают размещение в люксовых номерах лучших отелей, использование вертолетов, яхт, джипов, снегоходов, судов на воздушной подушке для труднодоступных маршрутов. «Важной частью таких туров стали встречи и общение с учеными, организация авторских пикников на отдаленных природных локациях и сервис высочайшего уровня сопровождающих специалистов», — заявил представитель GO&DO.

«По нашему направлению, Плато Путорана, рост спроса на премиальные туры с 2022 года составил 300%. Помимо этого, в период с 2022 по 2023 год средний чек взлетел в несколько раз, а 2024–2025 гг. прибавил еще 20%», — сообщил Олег Коряк, основатель компании-туроператора Putorana.Travel.

По его словам, на сегодняшний день на Плато Путорана наибольшей популярностью пользуются вертолетные туры с проживанием на вилле на берегу озера, стоимостью от 500 тысяч рублей за человека. Популярностью пользуется также пакетный тур на 5 человек за 5,9 млн рублей. При этом, как рассказал Коряк, самым дорогим туром за последнее время стал тур за 15 млн рублей — недельная индивидуальная программа, с вертолетами, сплавами, рыбалкой, шеф-поварами для компании из 10 человек.

«Также растущим спросом среди туристов стали пользоваться такие заповедные российские направления, например, велнес-отдых в «местах силы», на Алтае и в Сибири, мужские виды отдыха, такие как рыбалка и охота, например, в Хабаровском крае. Помимо этого, растет спрос на экзотические тревел-ивенты, такие как путешествие в Антарктиду на фешенебельном ледоколе с развлекательной программой из выступлений звезд российской эстрады первой величины», — добавил Перепёлкин.

По его словам, рост спроса оказался настолько стремительным, что предложение за ним уже не поспевает.

«Так, в некоторых локациях, где предложение ограничено, например, количеством мест размещения, дефицитом конкуренции со стороны представителей туруслуг, места забронированы на год вперед. Лакшери-отельеры в России сегодня нацелены на расширение инфраструктуры, поэтому мы видим тренд на строительство и расширение премиальных отелей внутри страны. Например, сейчас премиальный курорт «Манжерок» в Горном Алтае, который начал работать в 2022 году, строит новый пятизвездочный отель. При этом проживание в шале на этом курорте, где возможно размещение до 5 человек, стоит от 350 000 до 600 000 рублей за ночь. Забронировать такой отдых можно минимум за 3 месяца, что говорит о высоком спросе. При этом комплекс дополнительных услуг на таком курорте за неделю отдыха может составлять около 4 млн рублей», — заявил основатель PrimeTours.

«Можно говорить о том, что на фоне яркого тренда на патриотизм премиальный туризм внутри России становится не просто популярным, но также модным и статусным отдыхом, отыгрывая позиции у таких курортов, как, например, Куршевель. Российский туризм переживает бум лакшери-патриотизма», — заключил Перепёлкин.

Ранее россиян предупредили о подорожании отдыха на популярных направлениях в 2026 году.