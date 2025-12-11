В России раскритиковали идею о компенсации затрат россиян на аренду жилья

Инициатива зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой ввести компенсацию затрат на аренду жилья бюджетникам является популистской и неосуществимой. Об этом «Москве 24» заявил экономист Никита Кричевский.

Он отметил, что этот шаг может привести к злоупотреблениям, если компенсацию будут делить между арендатором и арендодателем. По его словам, подобную меру можно было бы ввести только в стратегически важных регионах — на Дальнем Востоке, в Арктике или на Крайнем Севере, где такая поддержка может быть приоритетной из-за оттока населения.

«Однако и это требует детального обоснования, которого в данном предложении нет», — добавил Кричевский.

Эксперт добавил, что такая компенсация только отложит проблему улучшения жилищных условий, но не решит ее. Вместо этого можно было бы прибегнуть к обеспечению граждан собственным жильем и развитию ипотечной системы, заключил он.

Финансист, экономист, инвестиционный советник ЦБ Юлия Кузнецова до этого в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что в России необходимо ввести регулирование рынка аренды, нужны правила для собственников квартир и арендаторов. По ее словам, например, нужна предоплата за аренду квартиры на год вперед.

Ранее в Госдуме сообщили о разработке законопроекта, защищающего продавцов квартир от мошенников.