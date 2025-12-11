На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России раскритиковали идею о компенсации затрат россиян на аренду жилья

Экономист Кричевский раскритиковал идею о компенсации затрат россиян на аренду
true
true
true
close
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Инициатива зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой ввести компенсацию затрат на аренду жилья бюджетникам является популистской и неосуществимой. Об этом «Москве 24» заявил экономист Никита Кричевский.

Он отметил, что этот шаг может привести к злоупотреблениям, если компенсацию будут делить между арендатором и арендодателем. По его словам, подобную меру можно было бы ввести только в стратегически важных регионах — на Дальнем Востоке, в Арктике или на Крайнем Севере, где такая поддержка может быть приоритетной из-за оттока населения.

«Однако и это требует детального обоснования, которого в данном предложении нет», — добавил Кричевский.

Эксперт добавил, что такая компенсация только отложит проблему улучшения жилищных условий, но не решит ее. Вместо этого можно было бы прибегнуть к обеспечению граждан собственным жильем и развитию ипотечной системы, заключил он.

Финансист, экономист, инвестиционный советник ЦБ Юлия Кузнецова до этого в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что в России необходимо ввести регулирование рынка аренды, нужны правила для собственников квартир и арендаторов. По ее словам, например, нужна предоплата за аренду квартиры на год вперед.

Ранее в Госдуме сообщили о разработке законопроекта, защищающего продавцов квартир от мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами