На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, сколько денег хранить в долларах

Экономист Асяева посоветовала хранить в долларах не более 5% сбережений
true
true
true
close
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам лучше хранить в долларах не более 5% накоплений. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.

«Для краткосрочных целей предпочтительнее рублевые высокодоходные инструменты. Текущая ситуация требует взвешенного подхода без паники или чрезмерного оптимизма. Ключевым фактором остается диверсификация рисков и регулярный мониторинг изменений макроэкономической ситуации. В нынешних геополитических и экономических условиях лучше придерживаться консервативной стратегии распределения валютных сбережений. Оптимальным считается вариант, при котором 70–80% средств размещаются в рублевых активах — депозитах и облигациях. Около 15% можно держать в валютах дружественных стран, а оставшиеся 5% — в евро или долларах США», — сказала Асяева.

16 сентября доллар стоил более 82 рублей. С января его курс снизился к рублю приблизительно на 18–19 рублей или на около 18–19%. По итогам прошлого года американская валюта подорожала к российской примерно на 13–15%.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин спрогнозировал курс доллара в октябре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами