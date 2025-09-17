Россиянам рассказали, сколько денег хранить в долларах

Россиянам лучше хранить в долларах не более 5% накоплений. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.

«Для краткосрочных целей предпочтительнее рублевые высокодоходные инструменты. Текущая ситуация требует взвешенного подхода без паники или чрезмерного оптимизма. Ключевым фактором остается диверсификация рисков и регулярный мониторинг изменений макроэкономической ситуации. В нынешних геополитических и экономических условиях лучше придерживаться консервативной стратегии распределения валютных сбережений. Оптимальным считается вариант, при котором 70–80% средств размещаются в рублевых активах — депозитах и облигациях. Около 15% можно держать в валютах дружественных стран, а оставшиеся 5% — в евро или долларах США», — сказала Асяева.

16 сентября доллар стоил более 82 рублей. С января его курс снизился к рублю приблизительно на 18–19 рублей или на около 18–19%. По итогам прошлого года американская валюта подорожала к российской примерно на 13–15%.

