Финансист рассказал, где еще можно поменять старые доллары

В России становится все меньше вариантов обменять долларовые купюры старого образца. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.

Он обратил внимание, что из-за санкций российские банки не могут напрямую взаимодействовать с американскими, сдавая им купюры прошлых лет выпуска. Старые доллары труднее реализовать за рубежом. Кроме того, такие купюры чаще воспринимают как поддельные.

По словам эксперта, российские банки не обязаны принимать доллары старого образца, даже если формально они остаются законным средством платежа. Центральный банк РФ не регулирует этот вопрос напрямую, каждая кредитная организация решает самостоятельно, работать ли с такими деньгами.

Как отметил Гордиенко, граждане могут найти отделения крупных банков, где до сих пор принимают старые доллары и обменять их там на рубли с потерей в курсе. Помимо этого, они могут попытаться найти отделение, которое примет такие купюры за границей.

До этого инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин рассказал, ждать ли доллар по 60 рублей в 2026 году.

Ранее россиянам объяснили, сколько денег хранить в долларах.