5 млн россиян может затронуть скрытая безработица

Скрытая безработица в России сохранится в 2026 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин. По его оценке, число россиян с сокращенной рабочей нагрузкой может вырасти до 4–5 млн человек.

Темпы роста скрытой безработицы в России в 2025 году усилились: работодатели все чаще не увольняют сотрудников, а переводят их на неполный рабочий день или сокращенную рабочую неделю. Доля работников, столкнувшихся с вынужденным уменьшением нагрузки, резко выросла: сейчас более половины сотрудников в компаниях, принявших такое решение, работают в сокращенном режиме, тогда как летом показатель не превышал 15%. По данным служб занятости, за последние три месяца число людей, оказавшихся в режиме простоя, неполной занятости или под угрозой увольнения, увеличилось до 254 тыс. человек.

«Текущая динамика с высокой вероятностью сохранится и в 2026 году. На это указывают замедление экономического роста, высокие кредитные издержки и слабый потребительский спрос. В такой ситуации компании предпочитают удерживать персонал, ожидая улучшения конъюнктуры, и переходят на схемы неполного рабочего времени. При сохранении действующей экономической политики число россиян с сокращенной нагрузкой может вырасти до 4–5 млн человек», — предположил Мосягин.

Он пояснил, что, в соответствии с официальной статистикой от служб занятости, сейчас зафиксировано 254 тыс. обращений. Однако, по словам экономиста, данная статистика не учитывает всех тех, кто представляет скрытую безработицу, то есть работает неполный рабочий день или находится в вынужденном отпуске. Мосягин уточнил, что такой вывод можно сделать на основе экстраполяции данных Росстата и и других выборочных исследований.

По словам экономиста, важно понимать, что 4–5 млн человек — оценка общей доли работающего населения, которая может оказаться в зоне риска скрытой безработицы при самом неблагоприятном исходе, и это будет лишь примерно 6% трудоспособного населения РФ.

«При этом, чтобы получить такой рост, необходимо, чтобы совпало сразу несколько негативных факторов: кумулятивный эффект — если волна таких сокращений потянет за собой смежные отрасли, возможное замедление экономического роста, непосредственно решения самого бизнеса, в ходе которых вместо увольнений будет сокращение рабочего времени и зарплат», — подчеркнул эксперт.

По его словам, наиболее уязвимыми регионами с точки зрения скрытой безработицы остаются промышленные территории — Ярославская, Самарская, Свердловская области, Татарстан и моногорода. В зоне риска — обрабатывающая промышленность, строительство и гостиничный сектор, где именно режим неполной занятости становится основным инструментом адаптации, считает Мосягин.

По его мнению, для сотрудников такая модель несет смешанные последствия, она позволяет удержать рабочее место и формальную занятость, однако ведет к снижению реальных доходов и ухудшению качества социальных гарантий. Работники сталкиваются с уменьшением выплат по больничным, сокращением отпусков и риском последующего увольнения без значимых компенсаций, констатировал экономист.

Мосягин подчеркнул необходимость адресных мер господдержки, которые должны одновременно удерживать занятость и стимулировать деловую активность в наиболее проблемных регионах и отраслях. По его словам, задача государства — не допустить перехода скрытой безработицы в открытую форму и смягчить социальные последствия для наиболее уязвимых групп населения.

Ранее сообщалось, что безработица в России обновила исторический минимум.