Зарплаты россиян резко выросли

Средняя начисленная зарплата в России продолжает расти опережающими темпами. Доходы работников увеличились на 14% год к году: с 84,32 тыс. рублей в сентябре 2024-го до 96,18 тыс. рублей в сентябре 2025-го, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Если сравнивать с 2023 годом, прирост составил 35,6%: тогда средняя зарплата равнялась 70,92 тыс. рублей. За пять лет — с сентября 2020-го — зарплаты выросли почти вдвое: с 49,26 тыс. рублей до нынешних 96,18 тыс. рублей, то есть в 1,95 раза. Динамику обеспечивают два ключевых фактора. Во-первых, ускоренный рост минимального размера оплаты труда. МРОТ за пять лет увеличился более чем на 10 тыс. рублей: с 12 130 рублей в 2020 году до 22 440 рублей в 2025 году. В 2026-м показатель вновь вырастет — до 27 093 рублей, что также подтолкнет общий уровень зарплат», — отметил Балынин.

По его словам, во-вторых, тренду способствует ситуация на рынке труда: сохраняющийся кадровый дефицит в ряде отраслей заставляет работодателей конкурировать за специалистов и поднимать зарплатные предложения.

Экономист отметил, что повышение средних зарплат поддерживает социально-экономическое развитие страны и способствует достижению национальных целей, связанных в том числе с ростом доходов и повышением качества жизни населения.

