На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зарплаты россиян резко выросли

Экономист Балынин: средняя начисленная россиянам зарплата выросла на 14% за год
true
true
true
close
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Средняя начисленная зарплата в России продолжает расти опережающими темпами. Доходы работников увеличились на 14% год к году: с 84,32 тыс. рублей в сентябре 2024-го до 96,18 тыс. рублей в сентябре 2025-го, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Если сравнивать с 2023 годом, прирост составил 35,6%: тогда средняя зарплата равнялась 70,92 тыс. рублей. За пять лет — с сентября 2020-го — зарплаты выросли почти вдвое: с 49,26 тыс. рублей до нынешних 96,18 тыс. рублей, то есть в 1,95 раза. Динамику обеспечивают два ключевых фактора. Во-первых, ускоренный рост минимального размера оплаты труда. МРОТ за пять лет увеличился более чем на 10 тыс. рублей: с 12 130 рублей в 2020 году до 22 440 рублей в 2025 году. В 2026-м показатель вновь вырастет — до 27 093 рублей, что также подтолкнет общий уровень зарплат», — отметил Балынин.

По его словам, во-вторых, тренду способствует ситуация на рынке труда: сохраняющийся кадровый дефицит в ряде отраслей заставляет работодателей конкурировать за специалистов и поднимать зарплатные предложения.

Экономист отметил, что повышение средних зарплат поддерживает социально-экономическое развитие страны и способствует достижению национальных целей, связанных в том числе с ростом доходов и повышением качества жизни населения.

Ранее сообщалось, что 5 млн россиян может затронуть скрытая безработица.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами