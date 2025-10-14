На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России могут ограничить использование пальмового масла

Комитет Госдумы предложил ограничить использование пальмового масла в продуктах
true
true
true
close
Photoongraphy/Shutterstock/FOTODOM

В Госдуме подготовили проект обращения к главе правительства Михаилу Мишустину на тему ограничения использования пальмового масла при производстве продуктов; соответствующий документ внес в нижнюю палату парламента комитет по защите семьи. Об этом сообщает ТАСС.

Депутаты отметили, что в настоящее время законодательство не предусматривает достаточного контроля за качеством пальмового масла, его перевозкой, маркировкой, а также не уточняет требования по информированию россиян о составе продуктов. Парламентарии попросят кабмин сформулировать позицию по данному вопросу до начала декабря.

Кроме того, Госдума попросит правительство оценить возможность повышения таможенной пошлины на пальмовое масло, а также ужесточения наказания за введение потребителей в заблуждение.

До этого доктор медицинских наук Олег Медведев рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что миристиновая и пальмитиновая кислоты из пальмового масла не повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Он также отметил, что пальмовое масло повышает уровень холестерина в организме, но не так значительно, как считалось ранее, и гораздо меньше, чем сливочное масло.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли ждать запрета на майонез.

