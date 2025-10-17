Россиянам назвали главную опасность пальмового масла

Сложившееся мнение о разделении жиров на «полезные растительные» и «вредные животные» не совсем верно. С биохимической точки зрения более важным критерием является их консистенция — текучесть или твердость. Об этом в беседе с РИАМО сообщила директор по лабораторной медицине и производству компании «ЛабКвест» и «Q-Клиника» Любовь Станкевич, комментируя призыв спикера Госдумы Вячеслава Володина запретить пальмовое масло в детских продуктах.

Жидкие масла, сохраняющие мягкость при комнатной температуре, содержат полиненасыщенные жирные кислоты и благотворно влияют на сосуды и метаболизм. В то время как твердые жиры усваиваются сложнее и создают дополнительную нагрузку на организм, пояснила специалист.

«Пальмовое масло, хотя и растительного происхождения, относится именно к твердым жирам. Оно плавится при более высокой температуре и неблагоприятно влияет на обмен веществ. <...> Однако из-за своей дешевизны и удобства для производителей оно широко используется в кондитерских изделиях и детском питании», — отметила она.

Организм младенца первого года жизни, по ее словам, еще не полностью сформирован: ферментные системы, отвечающие за переработку липидов, находятся в стадии развития. В таких условиях нагрузка на незрелый организм трудноусвояемыми жирами представляет серьезную проблему.

Накануне Володин заявил, что в детских продуктах необходимо запрещать использование пальмового масла, а в остальных ограничивать.

В проекте обращения депутатов к премьер-министру Михаилу Мишустину отмечается, что в настоящее время законодательство не предусматривает достаточного контроля за качеством пальмового масла, его перевозкой, маркировкой, а также не уточняет требования по информированию россиян о составе продуктов. Парламентарии попросят кабмин сформулировать позицию по данному вопросу до начала декабря.

