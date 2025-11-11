На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне почти не заметили снижение ставок по ипотеке

Только 1% опрошенных россиян заметил снижение ставок по ипотеке
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Лишь 1,34% опрошенных россиян заметили, что ставки по ипотеке хоть и немного, но снижаются после уменьшения ключевой ставки ЦБ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

2,01% заняли нейтральную позицию, считая, что ситуация зависит от региона и конкретного банка. Более сдержанные оценки дали 3,19% респондентов, которые осторожно заметили, что хотя процент и идет вниз, но государственные программы урезаются.

При этом 13,7% считают, что ситуация на российском ипотечном рынке скорее негативная, поскольку льгот становится меньше, а условия выдачи ипотеки ужесточаются. Самые пессимистичные ответы получили варианты «недостижимо — цены на жилье растут» (44,93%) и «это удовольствие не для «обычных» семей» (33,49%). В личных же сообщениях респонденты добавляли: «недостижимо, пока программа семейной ипотеки существует только для первичного рынка» и «это удовольствие не для бедных семей».

На вопрос о влиянии снижения ключевой ставки ЦБ на ипотечные кредиты 6,44% ответили, что ставки действительно снизятся и ипотеку станет оформить легче. 5,92% полагают, что банки частично «отыграют» снижение комиссии, а 17% считают эффект временным, поскольку цены на недвижимость растут. Лишь 1,65% уверены, что от этого выиграют крупные заемщики, тогда как 20,4% убеждены: никакого реального эффекта не будет, все делается ради внешнего впечатления.

Участники самой многочисленной группы (31,89%) считают, что без господдержки семьи все равно не смогут справиться с платежами по ипотеке. Еще 16,02% полагают, что все зависит от уровня доходов, а не от ставок. Кроме этого, звучали комментарии: «застройщики поднимут цены за квадрат», что лишь подчеркнуло скепсис респондентов относительно долгосрочного эффекта снижения ставки.

24 октября ЦБ снизил ключевую ставку четвертый раз в этом году, до 16,5% годовых.

В опросе приняли участие 2 тыс. россиян.

Ранее россиянам пообещали, что вторичные квартиры подешевеют.

