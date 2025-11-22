На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дотком призвал продавать доллары в преддверии финансового краха США

Дотком призвал продавать доллары и покупать золото из-за грядущего краха США
true
true
true
close
imago stock&people/Global Look Press

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, который наиболее известен под псевдонимом Ким Дотком, заявил в соцсети Х, что США стремительно теряют возможность удерживать доллар в статусе мировой резервной валюты, поэтому нужно продавать американскую валюту и переводить накопления в золото.

«Правительство США теряет привилегию управлять мировой резервной валютой. Это происходит быстрее, чем они готовы признать. Мое честное мнение: продавайте сейчас и храните все, что у вас есть, в золоте до краха», — написал он.

По его словам, именно это сейчас делают крупные игроки на финансовом рынке. Он назвал такую стратегию беспроигрышной.

В сентябре Дотком заявил, что многим государствам стоит поддерживать кампанию по отказу от доллара, к которому стремится БРИКС.

В августе Дотком предрек, что США в будущем столкнутся с концом эпохи доминирования доллара и крупнейшим крахом экономики в истории страны. По мнению бизнесмена, Соединенные Штаты вскоре не смогут наращивать долг, что приведет к негативным последствиям для американской экономики.

Ранее Дотком назвал «вершиной айсберга» расследование о коррупции на Украине.

