Дотком призвал продавать доллары в преддверии финансового краха США

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, который наиболее известен под псевдонимом Ким Дотком, заявил в соцсети Х, что США стремительно теряют возможность удерживать доллар в статусе мировой резервной валюты, поэтому нужно продавать американскую валюту и переводить накопления в золото.

«Правительство США теряет привилегию управлять мировой резервной валютой. Это происходит быстрее, чем они готовы признать. Мое честное мнение: продавайте сейчас и храните все, что у вас есть, в золоте до краха», — написал он.

По его словам, именно это сейчас делают крупные игроки на финансовом рынке. Он назвал такую стратегию беспроигрышной.

В сентябре Дотком заявил, что многим государствам стоит поддерживать кампанию по отказу от доллара, к которому стремится БРИКС.

В августе Дотком предрек, что США в будущем столкнутся с концом эпохи доминирования доллара и крупнейшим крахом экономики в истории страны. По мнению бизнесмена, Соединенные Штаты вскоре не смогут наращивать долг, что приведет к негативным последствиям для американской экономики.

Ранее Дотком назвал «вершиной айсберга» расследование о коррупции на Украине.