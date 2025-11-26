На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Африканская страна хочет отказаться от доллара США

Зимбабве планирует отказаться от доллара США в повседневных транзакциях
true
true
true
close
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Зимбабве планирует ввести единую национальную валюту к 2030 году и будет постепенно отходить от доллара США. Об этом заявил представитель Центрального банка Зимбабве Инносент Матше, пишет Bloomberg.

«К 2030 году у нас будет достаточное количество иностранной валюты, чтобы перейти на национальную», — сказал он.

Матше добавил, что власти планируют разработать механизм, который позволит накопить достаточное количество иностранной валюты для перехода на одну денежную единицу, чтобы изъять доллары из ежедневного оборота.

Россия также отказывается от использования иностранных валют в тех сферах, где это возможно. Недавно президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Казахстан сейчас проводят почти 100% расчетов в национальных валютах, что обеспечивает стабильность. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Тот в свою очередь отметил важность сотрудничества двух стран.

Ранее Путин призвал расширять использование нацвалют в БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами