Африканская страна хочет отказаться от доллара США

Зимбабве планирует ввести единую национальную валюту к 2030 году и будет постепенно отходить от доллара США. Об этом заявил представитель Центрального банка Зимбабве Инносент Матше, пишет Bloomberg.

«К 2030 году у нас будет достаточное количество иностранной валюты, чтобы перейти на национальную», — сказал он.

Матше добавил, что власти планируют разработать механизм, который позволит накопить достаточное количество иностранной валюты для перехода на одну денежную единицу, чтобы изъять доллары из ежедневного оборота.

Россия также отказывается от использования иностранных валют в тех сферах, где это возможно. Недавно президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Казахстан сейчас проводят почти 100% расчетов в национальных валютах, что обеспечивает стабильность. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Тот в свою очередь отметил важность сотрудничества двух стран.

Ранее Путин призвал расширять использование нацвалют в БРИКС.