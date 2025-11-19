В Литве заявили о хаосе из-за закрытия границы с Белоруссией

Депутат Жемайтайтис: закрытие границы с Белоруссией привело к хаосу в Литве

Решение Литвы закрыть границу с Белоруссией привело к хаосу. Об этом заявил председатель входящей в правящую коалицию парламентской партии «Заря над Неманом» Ремигиюс Жемайтайтис, передает ТАСС.

По его словам, если бы он возглавлял правительство республики, то не допустил бы такого.

Жемайтайтис считает, что в кабмине Литвы нет серьезных специалистов и советников, которые могли бы дать рекомендации премьер-министру.

«В результате нам устроили хаос», — сказал он.

29 октября Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов.

В Вильнюсе заявили, что летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданских самолетов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

17 ноября два пункта пропуска на границе Белоруссии и Польши возобновили работу.

Ранее в Литве допустили открытие границы с Белоруссией раньше срока.