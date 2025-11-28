На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне стали реже использовать кредитные карты

Россияне стали чаще тратить накопления на крупные покупки, а не брать кредит
Mladen Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Больше половины (51%) россиян используют накопления для совершения крупных покупок и не прибегают к кредитам. Сервисы частичной оплаты и рассрочку выбирают 27% опрошенных. К кредитным картам для этих целей прибегают лишь 22%.

Это показало исследование сервиса Апельсин, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Аналитики сервиса установили, что у большинства (61%) россиян 2–3 банковские карты. Почти четверть (24%) — держатели 4–5 карт. Лишь 11% имеют карту одного банка, но еще реже (4%) респонденты обладают шестью и более картами. При этом 62% россиян выбирают конкретную карту для оплаты именно по выгоде — расплачиваются ей там, где доступен повышенный кешбэк или дополнительные бонусы.

Что касается отслеживания расходов, 86% опрошенных россиян регулярно проверяют их в банковском приложении. Только 7% россиян никак не анализируют свои траты.

Интересно, что 28% россиян устанавливают лимиты на оплату, при этом более половины опрошенных (57%) периодически превышают выбранный предел. Примечательно, что молодые пользователи чаще нарушают ограничения спонтанно, а люди старшего поколения — из-за крупных незапланированных трат.

Финансовые привычки становятся более системными: 66% регулярно проверяют свои траты, 45% контролируют подписки, а 11% устанавливают лимиты на оплату телефоном. При этом 17% опрошенных признались, что не формируют никаких финансовых привычек.

Ранее россиянам объяснили, как рассчитать свою личную инфляцию.

