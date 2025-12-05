Россияне рассказали, на что потратят новогоднюю премию

В этом году к праздникам 22% российских работников рассчитывают получить новогодние премии. Большинство планируют потратить эти дополнительные деньги на подарки близким, а многие хотят с их помощью погасить кредиты и долги, сообщает RT со ссылкой на результаты соответствующего исследования.

Ожидания россиян относительно премий зависят от корпоративных традиций – так, 61% из рассчитывающих на выплату назвали это ежегодной практикой и частью политики компании. Для 45% опрошенных премия – это хорошая мотивация к праздникам, а еще 25% сообщили, что рассматривают такие выплаты как поощрение за выполнение всех поставленных задач.

Что касается размера выплат, то почти треть опрошенных (31%) рассчитывают получить до 50% от ежемесячной зарплаты. Еще 22% ожидают, что размер премии составит от 51% до 100% от зарплаты, а на больший размер выплат – до 150% — рассчитывают 7% респондентов. Есть и такие, кто рассчитывает получить премию, превышающую 150% от ежемесячной зарплаты – так ответили 14% опрошенных. Еще 24% признались, что будут рады любой сумме.

Большинство россиян потратят премии на подарки для близких – об этом сообщили 39% участников опроса. Столько же людей направят деньги на накопления. Еще 27% с их помощью рассчитывают погасить кредиты и долги, а на обычные повседневные траты премии направят 26% опрошенных. Среди других популярных статей расходов за счет новогодних премий – путешествия (22%), крупные покупки (21%), оплата хобби (8%).

Исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» основано на опросе более 3,2 тыс. сотрудников и более 300 представителей бизнеса из разных регионов страны.

Напомним, почти половина россиян (41%) считают премии на работе обязательной частью дохода – это стало известно из опроса медиахолдинга Rambler&Co. Выяснилось, что 30% респондентов считают, что выплата премии должна зависеть от результатов, для 21% — это «добрая воля» работодателя, а 8% участников опроса затруднились с ответом. Чаще всего (88%) премии россиянам платят в денежной форме, в 6% случаев – дополнительными днями отпуска, 4% — подарками, а еще 2% — оплатой отдыха и обучения.

