В России оценили выгоду облигаций в юанях

Финансист Токуда: облигации в юанях будут доходнее депозитов в китайской валюте
За счет облигаций в юанях у россиян появится новый финансовый инструмент, позволяющий расширить список каналов для сбережений. Новые облигации будут доходнее, чем вклады в юанях, сказал «Газете.Ru» управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Станислав Токуда.

12 ноября сообщалось, что Минфин России впервые выпустит облигации федерального займа в юанях. Инвесторам предложат два выпуска со сроками обращения от трех до семи лет, номиналом 10 тыс. юаней и купоном, выплачиваемым раз в полгода. Книга заявок откроется 2 декабря, а техническое размещение намечено на 8 декабря 2025 года.

«Для обычных граждан появляется еще один квазивалютный финансовый инструмент, что является плюсом, так как позволяет увеличить диверсификацию активов в портфелях частных инвесторов. Новые облигации смогут покупать в том числе неквалифицированные инвесторы. ⁠Новые облигации будут более доходными, чем депозиты в юанях, но, соответственно, это будет компенсироваться волатильностью ценных бумаг. В данном случае риск дефолта эмитента бумаг низкий, однако при инвестировании в подобные финансовые инструменты нужно учитывать риск, связанный с валютной переоценкой сбережений», — отметил Токуда.

По его мнению, сомнительно, что облигации в юанях усилят популярность китайской валюты для сбережений. Токуда пояснил, что юани практически невозможно использовать как платежный инструмент для обычных граждан (оплачивать расходы за границей или делать переводы). В остальном юань выполняет такую же функцию как доллары или евро, то есть защищает от девальвации и каких-то преимуществ по сравнению с этими валютами у него нет, заключил финансист.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще вкладываться в фонды денежного рынка.

