Аналитики зафиксировали рост интереса россиян к цифровым финансовым активам

Россияне стали чаще искать информацию о цифровых финансовых активах в сети. В PR-агентстве Agenda проанализировали статистику поисковых запросов Яндекс.Wordstat и пришли к выводу, что в первом полугодии 2025 года интерес россиян к цифровым финансовым активам (ЦФА) вырос более, чем в 1,5 раза по сравнению с первым полугодием 2024 года. Россияне также стали чаще искать информацию о покупке ЦФА — количество поисковых запросов выросло на 54%.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Эксперты финансового рынка утверждают, что рынок ЦФА готовится к следующему этапу развития — полноценному вторичному обращению, что расширит число потенциальных инвесторов: помимо профессиональных участников, число покупателей ЦФА пополнят частные лица.

«Бизнес уже успел оценить потенциал ЦФА: благодаря низкому административному порогу входа они доступны не только крупным корпорациям, но и малому и среднему бизнесу. Это формирует более разнообразную экосистему участников и стимулирует рыночную динамику. Гибкость ЦФА — их ключевое преимущество: условия выпуска можно адаптировать под конкретные задачи как эмитента, так и инвестора. Это расширяет инструментарий компаний, а частным инвесторам дает новые возможности для формирования сбалансированного портфеля», — отметила Севиль Баер, независимый эксперт по цифровым финансовым активам и инновационным стратегиям.

Несмотря на то что для физических лиц ЦФА уже сегодня доступны наравне с другими инвестиционными инструментами и могут стать удобным способом диверсифицировать портфель, уровень интереса к ним гораздо ниже, чем к традиционным вкладам или ценным бумагам. Отчасти это связано с низкой осведомленностью частных инвесторов о рынке.

Генеральный директор платформы «Лайтхаус» Денис Иорданиди отметил: «ЦФА обладают высоким потенциалом для МСП, однако доля их выпусков пока менее 3% — мешают трудности в привлечении капитала, налоговая неопределенность и отсутствие механизмов оценки и прозрачности. Частным инвесторам ЦФА интересны гибкостью и доходностью, но для выхода на массовый рынок нужны регуляторные и инфраструктурные доработки — в том числе вторичный рынок и понятное налогообложение».

«Есть ограничения, снятие которых даст рынку ЦФА импульс для более динамичного роста, — соглашается коммерческий директор платформы «Токеон» Анна Щеваева. — Важно упростить идентификацию пользователей на платформах операторов, открыть доступ неквалифицированным инвесторам к ЦФА с привязкой к ключевой ставке и полной защитой капитала. Логично также отменить повторное подтверждение статуса квалифицированного инвестора для тех, кто уже получал его на других рынках. Позитивный сигнал — повышение лимита для неквалифицированных инвесторов с 600 тыс. до 1 млн рублей».

Севиль Баер подчеркнула, что на этом этапе развития рынка ключевыми стратегическими развилками становятся такие вопросы: удастся ли упростить доступ частных инвесторов к ЦФА без потери контроля со стороны регулятора, сформируется ли доверие к этим инструментам на фоне роста кейсов МСП и смогут ли платформы предложить розничному инвестору не только доходность, но и понятную пользовательскую инфраструктуру. Ответы на эти вызовы определят, превратится ли ЦФА из точечного решения в полноценную альтернативу традиционным инвестиционным инструментам.

