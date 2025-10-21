На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Генпрокуратуре России назвали сумму взысканных с дропперов средств

Гуцан: с дропперов взыскали более 1 млрд рублей
Depositphotos

Прокуроры России взыскали с дропперов через суды более одного миллиарда рублей. Об этом сообщил генпрокурор России Александр Гуцан, выступая с докладом на 35-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) государств-участников СНГ, передает «Интерфакс».

Как отметил прокурор, исковая работа органов прокуратуры занимает важное место среди способов борьбы с кибермошенничеством. По его словам, за три года была сформирована практика взыскания с дропперов неосновательного обогащения.

Гуцан оценил ущерб от киберпреступлений в сотни миллиардов рублей, при этом четверть от общей суммы приходится на средства, которые были похищены у граждан. Наиболее уязвимой категорией здесь остаются пенсионеры и несовершеннолетние.

«В прошлом году их число превысило 765 тысяч. Ущерб исчисляется сотнями миллиардов рублей, четверть из них - это средства, похищенные у граждан», - констатировал генпрокурор.

Он обратил внимание, что за последние 5 лет рост числа киберпреступлений достиг 40% от всех преступлений, поставленных на учет.

Также прокурор отметил, что стремительная цифровизация всех сфер жизни одновременно порождает новое гибридное пространство для противоправной деятельности.

Ранее в МВД заявили об увеличении раскрываемости киберпреступлений.

