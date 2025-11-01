ЦБ предложил банкам новые меры проверки клиентов для борьбы с дропперами

Банк России направил банкам рекомендации по усилению контроля за процедурой идентификации клиентов, чтобы предотвратить использование банковских карт и счетов дропперами. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Дропперы — это клиенты банков, которые предоставляют свои карты или счета мошенникам для обналичивания похищенных средств либо делают это самостоятельно.

В письме ЦБ указано, что банки должны организовать работу так, чтобы активация карт, оформленных в рамках зарплатных проектов, могла осуществляться только настоящим владельцем после завершения всех процедур идентификации. Это позволит исключить использование карт недобросовестными лицами.

Кроме того, кредитные организации обязаны проверять документы каждого нового клиента, убедившись в отсутствии подлогов, а также выявлять офисы и подразделения с повышенными рисками открытия счетов дропперами и усиливать там контроль. Особое внимание рекомендуется уделять сотрудникам, проводящим выездную идентификацию.

ЦБ также рекомендовал при технической возможности фиксировать факт личного присутствия клиента с помощью систем фотовидеофиксации.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности дропперов. За подобные преступления предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

Ранее в Генпрокуратуре России назвали сумму взысканных с дропперов средств.