Россиянам рассказали о последствиях введения НДС на операции с картами

Минфин: введение НДС на операции с картами не приведет к росту цен на услуги
Nuttapong punna/Shutterstock/FOTODOM

Введение налога на добавленную стоимость (НДС) при обслуживании банковских карт не спровоцирует значительного роста цен на данные услуги, серьезного ущерба развитию безналичных платежей не случится. Об этом заявил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов, передает РБК.

«По нашим оценкам, какого-то сильного удорожания данных услуг не произойдет <...> Оно не будет наносить какого-то серьезного урона для развития платежей в безналичной форме», — сказал он.

По словам представителя ведомства, уже создана соответствующая цифровая среда, к работе в которой россияне адаптировались.

20 ноября Госдума приняла закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для социально значимых товаров. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс РФ. В числе прочего законопроект коснулся операций по банковским картам, которые на текущий момент освобождены от налогов в соответствии с льготой, введенной в 2006 году.

Ранее экономист предложил россиянам смириться с повышением НДС в 2026 году.

