США разрешили международные операции с «Лукойлом»

Минфин США разрешил международные операции с «Лукойлом» до 29 апреля 2026 года

Министерство финансов США разрешило операции с компанией «Лукойл», необходимые для обслуживания и ликвидации ее автозаправочных станций за пределами России. Об этом говорится в генеральной лицензии ведомства.

Лицензия распространяется на Lukoil-International и ее дочерние структуры, включая те, что находятся в США. Разрешены действия по покупке товаров и услуг, техническому обслуживанию и закрытию АЗС.

«Операции разрешены, необходимые для покупки товаров и услуг или технического обслуживания, эксплуатации и ликвидации физических автозаправочных станций, расположенных за пределами РФ», — говорится в документе.

Лицензия действует до 29 апреля 2026 года.

23 октября минфин США объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России, после чего 27 октября компания «Лукойл» заявила о намерении продать свои зарубежные активы из-за введенных ограничений.

Как сообщили в «Лукойле», компания ведет переговоры о продаже своих международных активов с несколькими потенциальными покупателями.

