Ирак нашел замену «Лукойлу» в разработке крупнейшего месторождения в стране

Министерство нефти Ирана пригласило американские компании занять место российского холдинга «Лукойл» в разработке крупнейшего месторождения на юге страны — «Западная Курна 2». Об этом говорится в заявлении ведомства на странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Передача управления нефтяным месторождением «Западная Курна 2» американской нефтяной компании отвечала бы взаимным интересам, способствовала бы стабильности мировых рынков и обеспечила бы непрерывность добычи иракской нефти, сохранение доли рынка и национальных доходов», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что права на разработку месторождения получит компания, которая выиграет в конкурсе.

В начале ноября российская нефтяная компания «Лукойл» объявила о форс-мажорной ситуации на своем месторождении Западная Курна — 2, которое находится на территории Ирака. Как писало тогда Reuters со ссылкой на источники, представители компании направили иракскому министерству нефти письмо, в котором говорится о невозможности продолжения работы на месторождении из-за форс-мажорных условий.

Ранее Великобритания временно сняла санкции с активов «Лукойла».