Стало известно, на какую работу чаще всего берут пенсионеров в России

Консультант Маслова: пенсионерам чаще всего предлагают работать администраторами
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Российским пенсионерам чаще всего предлагают работать в роли администраторов и нянь, в том числе для присмотра за младенцами, потому что у таких людей есть преимущество — жизненный опыт. Об этом «Москве 24» заявила консультант по управлению персоналом Наталья Маслова.

По ее словам, мужчины также могут устроиться на работу водителями, охранниками и мастерами в домах быта.

«В целом же таким потенциальным сотрудникам лучше всего подходит работа, связанная с общением либо какими-то рутинными операциями, где не так принципиальна скорость выполнения, но имеет значение качество полученного результата», — отметила Маслова.

Люди с педагогическим образованием могут также рассмотреть варианты труда по своему профилю, в том числе в онлайн-школу.

Руководитель Школы развития карьеры, HR-эксперт Гарри Мурадян до этого говорил, что в России пенсионеры стали активнее трудоустраиваться, а работодатели, в свою очередь, начали к ним относиться как к более ценным кадрам. Специалист отметил, что у наблюдающихся сегодня тенденций есть множество причин, и дело заключается не только в стремлении пенсионеров работать на фоне падения реальных доходов. По его мнению, пожилые люди в целом становятся более активными.

Ранее в Госдуме рассказали, каким категориям россиян повысят пенсии в декабре.

