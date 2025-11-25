В Индии нашли способ закупать российскую нефть, несмотря на санкции США

Индия разработала план по продолжению закупок российской нефти, несмотря на санкции США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, индийские банки готовы рассмотреть возможность финансирования торговли российской нефтью, однако при условии работы только с теми продавцами, не включенными в «черный список», а сделки должны соответствовать санкциям.

Эта схема предусматривает расчет не долларами, а дирхамами ОАЭ и китайскими юанями. Индийские кредиторы будут тщательно анализировать происхождение нефти и историю танкеров, включая их участие в операциях с санкционными организациями, говорится в публикации.

По мнению экспертов, усиленные проверки замедлят процесс заключения сделок с РФ по покупке нефти, однако позволят сохранить значительную часть торгового потока между странами.

В конце октября США ввели санкции против крупнейших в России нефтедобывающих компаний. После этого большинство индийских НПЗ приостановили покупки российской нефти. Однако в последние дни ситуация начала меняться: снижение цен на нефть марки Urals сделало поставки вновь привлекательными для Индии, и некоторые заводы уже готовы рассматривать сделки с теми российскими поставщиками, которые не находятся под санкционным давлением.

Ранее в США заявили, что не могут позволить союзникам покупать российскую нефть.