Силуанов и Шохин разошлись в прогнозе прихода «весны» в экономике России

Шохин: бизнес ждет начало «весны» в российской экономике осенью 2026 года
Александр Астафьев/РИА Новости

После охлаждения экономики, которое последовало за ее перегревом, должна наступить так называемая весна в экономике России. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе выступления на форуме Финансового университета «Россия: образ будущего», передает ТАСС.

«Нужно вот этот период охлаждения, во-первых, чтобы он не оказался оттепелью. А во-вторых, его максимально быстро нужно пройти с тем, чтобы уже к концу следующего года оживлять экономику. И ждем следующей осенью весны», — заявил он.

Министр напомнил, что с 2020 года из-за коронавируса и вызовов, связанных с санкционным давлением, страна была вынуждена создавать дополнительные бюджетные стимулы для поддержки экономики и населения. Силуанов рассказал, что это сработало, поскольку динамика экономического развития за два года была выше 4%. При этом, по его словам, экономике России необходимо устойчивое развитие, которое не будет зависеть от «вливаний».

В ответ на это глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин напомнил слова песни «Оттепель» из сериала Валерия Тодоровского: «Я думала, это весна, а это оттепель». Он объяснил главе Минфина, что не всегда за охлаждением идет весна, бывает так, что происходит оттепель, а затем опять охлаждение.

До этого Силуанов заявил, что у Банка России становится больше сейчас маневров для принятия решений по смягчению денежно-кредитной политики. В то же время глава Министерства финансов отметил, что Банк России в этом году «активно охлаждает экономику», чтобы в следующем году экономика страны начала развиваться.

Ранее глава Минфина заявил, что время углеводородного сырья уходит.

