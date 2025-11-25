Силуанов оценил работу Центробанка

У Банка России становится больше сейчас маневров для принятия решений по смягчению денежно-кредитной политики (ДКП), заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на форуме Финансового университета в Москве. Его слова передает «Коммерсантъ».

«Сейчас основная задача — навалиться на то, чтобы выровнять спрос и предложение…Будут приниматься такие решения — будут дешевле заемные кредитные ресурсы», — отметил Силуанов.

В то же время глава Министерства финансов отметил, что Банк России в этом году «активно охлаждает экономику», чтобы в следующем году экономика страны начала развиваться.

До этого Силуанов в ходе выступления на форуме заявил, что на данный момент доллар ненадежен и Россия его не использует для БРИКС. Министр заявил, что перед Россией не стоит задача полностью отказаться от доллара, однако важно обеспечить устойчивые расчеты. Он подчеркнул, что доллар продемонстрировал свою уязвимость как валюты, которую при необходимости можно легко отключить, из-за чего в РФ возникает недоверие к нему.

До этого Силуанов заявил, что время углеводородного сырья уходит.