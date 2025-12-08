Россиянам объяснили, как правильно распланировать бюджет на новогодние праздники

Россиянам следует грамотно спланировать бюджет на новогодние праздники, чтобы избежать трудностей в начале года. Об этом «Москве 24» рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

«Повышенные траты в декабре и длительные выходные в январе сбивают привычный двухнедельный цикл, особенно для тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, и усложняют ситуацию тем, кто имеет три и более кредитов», — подчеркнул эксперт.

В связи с этим важно понять, какую сумму можно потратить до следующего поступления денег, отметил Ордов. Прежде всего он призвал соизмерять желания с реальными финансовыми возможностями при выборе подарков и подготовке к праздникам. По его словам, стоит учесть и то, что стоимость праздничного стола в 2025 году вырастет на 10–15% по сравнению с предыдущим годом.

Председатель Союза Потребителей России Алексей Койтов до этого говорил, что для грамотного планирования расходов россиянам следует заранее купить продукты к Новому году, чтобы не попасть в волну ажиотажа и избежать лишних расходов. Лучше написать список товаров дома, а в магазине строго ему следовать, отметил он.

