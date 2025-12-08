На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как правильно распланировать бюджет на новогодние праздники

Специалист Ордов: россиянам стоит распланировать бюджет на новогодние праздники
true
true
true
close
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам следует грамотно спланировать бюджет на новогодние праздники, чтобы избежать трудностей в начале года. Об этом «Москве 24» рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

«Повышенные траты в декабре и длительные выходные в январе сбивают привычный двухнедельный цикл, особенно для тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, и усложняют ситуацию тем, кто имеет три и более кредитов», — подчеркнул эксперт.

В связи с этим важно понять, какую сумму можно потратить до следующего поступления денег, отметил Ордов. Прежде всего он призвал соизмерять желания с реальными финансовыми возможностями при выборе подарков и подготовке к праздникам. По его словам, стоит учесть и то, что стоимость праздничного стола в 2025 году вырастет на 10–15% по сравнению с предыдущим годом.

Председатель Союза Потребителей России Алексей Койтов до этого говорил, что для грамотного планирования расходов россиянам следует заранее купить продукты к Новому году, чтобы не попасть в волну ажиотажа и избежать лишних расходов. Лучше написать список товаров дома, а в магазине строго ему следовать, отметил он.

Ранее россиянам назвали самые популярные схемы мошенников в преддверии праздников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами