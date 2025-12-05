Россиянам назвали ключевое правило закупки продуктов к Новому году

Для грамотного планирования расходов россиянам следует заранее купить продукты к Новому году, чтобы не попасть в волну ажиотажа и избежать лишних расходов. Лучше написать список товаров дома, а в магазине строго ему следовать, рассказал НСН председатель Союза Потребителей России Алексей Койтов.

«Ключевое – это не попадать в ажиотаж, а для этого надо все покупки делать осознанно, лучше определиться спокойно дома, составить список, а потом уже идти по магазинам, что в офлайне, что в онлайне, — пояснил специалист. — Надо стараться не попадать на эти завлекающие маркетинговые акции. Это чревато и денежными потерями, и могут «втюхать» залежавшийся товар».

Когда речь идет о таких праздниках, как Новый год, лучше вообще покупать продукты заранее – как минимум, за одну-две недели, считает Койтов. Кроме того, он призвал по возможности отказаться от лишних расходов, отметив, что в такие периоды традиционно растут цены.

Еще одно правило экономных и эффективных покупок – это отказ от походов по магазинам в «часы пик», когда людей там максимально много. Например, вечером после работы – в такое время, как правило, высок риск нарваться на просрочку и фальсификат, предупредил эксперт.

«Потребитель сегодня — как сапер на минном поле, должен очень хорошо подумать», — заключил Койтов.

До этого диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Александра Разаренова отметила, что россияне могут заранее купить к новогоднему столу замороженные мясо, птицу и морепродукты. Также к продуктам длительного хранения относятся сырокопченые и сыровяленые колбасы в вакуумной упаковке, икра. При этом многие продукты стоит покупать непосредственно перед праздником, потому что они быстро портятся. Среди них — вареные и полукопченые колбасы, свежая охлажденная рыба и морепродукты, яйца, мягкие сыры и свежие овощи с зеленью, отметила врач.

Ранее выяснилось, что четверть россиян едят купленные продукты по дороге домой.