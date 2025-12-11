На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На видео попал момент, как парашют мужчины зацепился за хвост самолета во время прыжка

Daily Mail: парашют мужчины зацепился за хвост самолета во время прыжка
В Австралии парашют мужчины зацепился за хвост самолета во время прыжка, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел, когда мужчина выполнял третий прыжок за день. Самолет Cessna Caravan вылетел из аэропорта Талли с 17 парашютистами для выполнения планируемой 16-сторонней фигуры на высоте 4,5 км.

Около 10 часов утра пилот снизил скорость до 85 узлов и дал сигнал к прыжку. Первый парашютист вышел к двери, однако ручка его запасного парашюта зацепилась за закрылок крыла, что привело к непреднамеренному раскрытию.

Парашютист получил травмы ног после столкновения с левым горизонтальным стабилизатором, который также был поврежден. Запасной парашют намотался на хвостовую часть самолета, оставив мужчину подвешенным под фюзеляжем.

По словам главного комиссара Ангуса Митчелла, пилот сперва не понял, что произошло, но заметил резкое снижение скорости и изменение поведения самолета, предположив, что двигатель заглох. После получения информации о парашютисте, висящем на хвосте, летчик уменьшил мощность.

Тринадцать парашютистов покинули самолет, двое наблюдали за ситуацией из дверного проема. Парашютист, оказавшийся в ловушке, сумел с помощью крючкового ножа перерезать 11 строп и освободиться менее чем за минуту.

Опытный спортсмен, за плечами у которого более 2000 прыжков, раскрыл основной парашют. Его главный купол частично запутался в остатках строп, но он смог восстановить контроль и безопасно приземлился, получив лишь порезы и синяки.

Ранее мужчина упал с высоты три км и остался жив.

