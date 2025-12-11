В Кемерово ребенку разорвало печень в ДТП

В Кемерово врачи спасли ребенка, получившего разрыв печени в ДТП

Ребенок попал в больницу с серьезной травмой после ДТП в Кемерово. Об этом сообщает «Сiбдепо».

Авария произошла на перекрестке улиц Марковцева и Ворошилова. Во время столкновения автомобиль с ребенком отлетел в сторону и перевернулся. В результате десятилетней пассажирке понадобилась помощь медиков.

В больнице у пострадавшей диагностировали внутреннее кровотечение из-за разрыва печени. Отмечается, что подобные травмы у детей случаются крайне редко.

На операцию у хирургов ушло четыре часа, за это время они ушили два серьезных повреждения. На данный момент состояние пациентки оценивают как стабильное. Девочка все еще находится в реанимации.

До этого в Подмосковье новорожденному понадобилась операция из-за грыжи пупочного канатика. Патология серьезно повлияла на ребенка – некоторые органы выступали наружу.

Специалисты оказали всю необходимую помощь, спустя некоторое время вместе с матерью маленького пациента перевели в областной перинатальный центр.

Ранее в Подмосковье спасли ребенка, которого рассекла стеклянная дверь.