На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кемерово ребенку разорвало печень в ДТП

В Кемерово врачи спасли ребенка, получившего разрыв печени в ДТП
true
true
true
close
Shutterstock

Ребенок попал в больницу с серьезной травмой после ДТП в Кемерово. Об этом сообщает «Сiбдепо».

Авария произошла на перекрестке улиц Марковцева и Ворошилова. Во время столкновения автомобиль с ребенком отлетел в сторону и перевернулся. В результате десятилетней пассажирке понадобилась помощь медиков.

В больнице у пострадавшей диагностировали внутреннее кровотечение из-за разрыва печени. Отмечается, что подобные травмы у детей случаются крайне редко.

На операцию у хирургов ушло четыре часа, за это время они ушили два серьезных повреждения. На данный момент состояние пациентки оценивают как стабильное. Девочка все еще находится в реанимации.

До этого в Подмосковье новорожденному понадобилась операция из-за грыжи пупочного канатика. Патология серьезно повлияла на ребенка – некоторые органы выступали наружу.

Специалисты оказали всю необходимую помощь, спустя некоторое время вместе с матерью маленького пациента перевели в областной перинатальный центр.

Ранее в Подмосковье спасли ребенка, которого рассекла стеклянная дверь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами