В Новом Манеже покажут спектакль студентов ГИТИСа «Живые?»

Постановка студентов ГИТИСа стала победителем лаборатории «Малая форма»
Пресс-служба «Арт-платформы»

В московском Новом Манеже 21 декабря состоится премьера спектакля «Живые?» — работы-победителя лаборатории «Малая форма», созданной студентами ГИТИСа. Об этом сообщает пресс-служба «Афиши».

Постановка режиссера Мити Версты представляет собой фантазийный «ветхозаветный» эксперимент по мотивам Даниила Хармса. В ней библейский миф о первых людях переосмысливается как современная притча о природе творчества, ответственности и том, что делает человека живым.

Художественный руководитель «Арт-платформы» Дмитрий Бикбаев отметил значимость проекта.

«Впервые еще на этапе обучения ребята создали полноценный конкурентный творческий продукт. Это настоящий шаг в профессию. Конечно, если бы не наши партнеры, которые поверили в ребят, реализовать такую задумку было бы невозможно. Я счастлив, что вот она – наша первая премьера! Победители встретятся со зрителем. И мы искренне верим, что это принесет всем нашим юным участникам огромные профессиональные дивиденды», — сказал он.

Генеральный директор «Афиши» Евгений Сидоров подчеркнул, что поддержка молодых команд — ключевой элемент стратегии компании.

«Мы видим в них полноценных профессиональных партнеров, поэтому даем не рыбу, а удочку. Наши инвестиции возвратны – спектакль должен выйти в прокат и пройти путь полноценного репертуарного проекта. Для молодых команд это ценно: они получают первый реальный опыт того, как устроена система театра – творческая, организационная и финансовая. Это дисциплинирует и учит ответственности за результат», — сказал он.

Лаборатория «Малая форма» — совместный проект ГИТИСа и «Арт-платформы» — дала студентам возможность за две недели разработать эскизы по текстам Хармса, пройти мастер-классы Олега Меньшикова и Юлии Пересильд, поработать на профессиональной сцене и защитить свои концепции перед экспертным советом. Победивший проект «Живые?» получил финансовую и продюсерскую поддержку от «Афиши» для реализации и проката.

