Россиян предупредили о возможном массовом пересмотре условий по кредитам

Аналитик Сорокина не исключила массовый пересмотр условий по кредитам в 2026 году

В 2026 году банки могут массово пересматривать условия по действующим кредитам россиян, если ситуация в экономике ухудшится. Такой прогноз «Газете.Ru» дала финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина.

Ранее газета «Известия» сообщила, что российские банки начали скрытно пересматривать условия действующих кредитов. По информации издания, в одних случаях клиентам незаметно обновляют график выплат, растягивая срок договора, из-за чего возрастает итоговая переплата. В других — без дополнительного уведомления меняется процентная ставка по займу.

«На условия кредитования влияют экономическая ситуация, инфляция, курс рубля, ключевая ставка ЦБ и новые правила. В условиях конкуренции банки могут менять условия, чтобы привлечь клиентов. В случае экономических проблем изменения условий по кредитам в России могут стать массовыми. Но значительные преобразования потребуют согласования с регулирующими органами и будут прозрачны для клиентов. Скорее всего, изменения будут незначительными, а существенных перемен ожидать не стоит», — отметила Сорокина.

По ее словам, каждый заемщик должен внимательно следить за обновлениями в своем банке и быстро реагировать на нововведения. Аналитик призвала россиян убедиться, что они понимают все условия, включая изменение процентов и графика платежей. Банк должен заблаговременно информировать клиентов о любых изменениях, предупредила Сорокина. В случае получения такого уведомления, обязательно свяжитесь с банком и обсудите сложившуюся ситуацию, рекомендовала аналитик. Если ваши финансовые обстоятельства ухудшились, рассмотрите возможность реструктуризации долга, посоветовала Сорокина.

