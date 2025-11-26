Стало известно, почему россияне начали реже брать кредиты

Россияне стали реже брать кредиты из-за их слишком высокой стоимости — процентная ставка свыше 10% фактически означает долговую кабалу. Об этом «Москве 24» заявил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«С точки зрения экономики в целом это явление имеет негативные последствия. Сокращение потребительского спроса ведет к снижению производства товаров и услуг, что создает риски для сохранения рабочих мест и налоговых поступлений. В конечном счете это может повлиять и на уровень заработных плат, которые не будут успевать за инфляцией», — сказал эксперт.

По его мнению, ситуация может выровняться, однако, это будет зависеть от достижения целей по снижению инфляции до 6%. Экономист пояснил, что в этом случае Центробанк сможет снизить ключевую ставку до приемлемого уровня, что сделает кредиты доступными для физических и юридических лиц. Это, в свою очередь, создаст драйверы для развития экономики, заключил Сафонов.

Накануне в пресс-службе «Скоринг бюро» сообщили, что объем выдачи потребительских кредитов в России за 10 месяцев 2025 года сократился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 48,1%. За этот период банки выдали 16 млн кредитов на сумму 2,53 трлн рублей. При этом средняя сумма потребительского кредита выросла на 6% и достигла 160,4 тыс. рублей, а средний срок кредитов увеличился на 0,1% и составил 26,4 месяца.

