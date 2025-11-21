Стало известно, сколько баллов нужно для средней пенсии

Экономист Благова: для средней пенсии россиянам нужно от 111,8 ИПК

Чтобы получать в старости среднюю пенсию, россиянам нужно накопить минимум 111,8 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова.

«Чтобы выйти на среднюю пенсию размером около 25 198,92 рубля, необходимо накопить не менее 111,8 баллов. При среднем уровне зарплат это соответствует страховому стажу примерно 27,6 года. Фактические значения отличаются по регионам из-за различий в уровне доходов. Россиянам для выхода на страховую пенсию по старости необходимо иметь не менее 30 пенсионных баллов и 15 лет стажа. ИПК действует в России с 2015 года и напрямую зависит от суммы страховых взносов, которые работодатель перечисляет в Социальный фонд России», — отметила Благова.

По ее словам, от официального уровня дохода зависят и годовые пенсионные баллы: чем выше зарплата, тем больше взносов формируют ИПК.

Благова уточнила, что работодатель перечисляет 22% зарплаты на обязательное пенсионное страхование, из которых 16% идут на расчет ИПК. За год можно получить максимум 10 баллов — это потолок, который определяется нормативным размером страховых взносов (НСВ), предупредила экономист. В 2025 году НСВ составляет 441 991,8 рубля, сказала Благова.

Она добавила, что при зарплате на уровне МРОТ (22 440 рублей) работник сможет заработать около 0,98 балла за год. При средней зарплате по стране — 92 866 рублей до вычета НДФЛ — сумма начисленных баллов составит примерно 4,05 ИПК, констатировала экономист.

Она заключила, что расчет пенсии проводится по формуле: баллы × стоимость балла + фиксированная выплата. В 2025 году стоимость одного балла составляет 145,69 рубля, фиксированная часть — 8 907,70 рубля, подытожила Благова.

