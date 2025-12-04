На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне рассказали о своей идеальной пятнице

Почти 70% опрошенных россиян предпочитают спонтанные планы на пятницу
Roman Samborskyi/Shutterstock/FOTODOM

Большинство (66%) опрошенных россиян предпочитают спонтанные планы на пятничный вечер, где даже еда становится импровизацией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Пакет» от Х5 (есть у «Газеты.Ru»).

Лишь 20% заранее планируют меню и закупают продукты, а 11% обсуждают варианты отдыха с близкими.

Секрет идеального пятничного вечера для россиян складывается из нескольких факторов: ощущения свободы и отсутствия планов (25%), вкусной еды или любимого напитка (25%), а также компании близких людей (22%). Еще для 22% самое приятное — само предвкушение выходных, а каждому четвертому важно знать, что все рабочие задачи выполнены (19%).

Треть опрошенных (33%) из числа тех, кто предпочитает спонтанность в пятницу, готовят еду с нуля, а 38% выбирают комбинированный подход — готовят основное блюдо самостоятельно, а десерт или закуски покупают готовыми. Еще 8% используют полуфабрикаты и готовые компоненты, 6% заказывают доставку готовой еды, 5% посещают кафе или рестораны, а 11% покупают еду в отделах готовой продукции супермаркетов. Главным гастрономическим атрибутом пятницы для 41% россиян становится простая еда без изысков. Реже предпочтение отдают фастфуду (14%), блюдам, которые не готовят в будни (16%), готовой еде из супермаркета (19%), а также десертам (5%) и завтраку в виде блинчиков или сырников (5%). Что касается напитков, то 50% россиян выбирают согревающие — чай, кофе или какао. Реже предпочтение отдают некрепкому алкоголю (23%), крепкому алкоголю (14%) или безалкогольным напиткам (13%).

41% россиян готовы в пятницу спонтанно увеличить бюджет на развлечения — концерты, кино или квесты. Еще 23% опрошенных могут потратить больше на особенные продукты, 23% — на готовую еду из супермаркета ради экономии времени, 16% — на алкоголь премиум-класса, а 27% не поддаются спонтанным порывам.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как россияне отдыхают на новогодние праздники 2026 и выгодно ли брать отпуск.

